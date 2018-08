Huurmoord, mislukte drugsdeal of fatale kidnapping? Onderzoek naar moord op Silvio Aquino afgesloten

Opglabbeek - De onderzoeksrechter in de moordzaak van Silvio Aquino heeft zijn onderzoek afgesloten en overgemaakt aan het parket. De beheerder van het lijvige dossier gaat nu onder meer na of alle onderzoeksdaden zijn uitgevoerd en stelt dan een eindvordering op. Het dossier moet dan nog enkele etappes doorlopen, maar mogelijk wordt de zaak al volgend jaar voorgelegd aan een rechter. Maandag was het drie jaar geleden dat Silvio Aquino in Opglabbeek om het leven werd gebracht.

Is Silvio Aquino het slachtoffer geworden van een huurmoord, van een mislukte drugsdeal of van een uit de hand gelopen kidnapping met een fatale afloop? Het is wachten op de bevindingen van het parket ...