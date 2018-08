Hamontse Elise Mertens plaats zich voor tweede ronde in US OPEN

Achel / Hamont-Achel - Elise Mertens (WTA 15) heeft zich maandag met heel wat moeite geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 22-jarige Mertens haalde het in de eerste ronde in drie sets van de vier jaar oudere Japanse Kurumi Nara (WTA 99): 6-2, 6-7 (5/7) en 7-5 na 2 uur en 42 minuten. In de tweede set kreeg Mertens bij 6-5 drie matchballen, maar die wist ze niet te verzilveren. Nara leverde in set drie meteen haar opslagspel in, maar de Japanse ging vervolgens tweemaal door de service van Mertens, die een behandeling aanvroeg voor haar nek en schouders. Het 15e reekshoofd wist zich alsnog uit de benarde situatie te tennissen: 7-5.

In hun enige eerdere onderlinge duel trok Mertens in januari van dit jaar ook al aan het langste eind, zij het iets makkelijker. Op het hardcourt in Hobart, waar onze landgenote uiteindelijk de toernooizege op zak stak, werd het 6-0 en 6-4.

Voor Mertens is het de eerste zege op de hoofdtabel van de US Open. In 2016 moest ze bij haar eerste deelname het hoofd buigen voor Garbine Muguruza. Vorig jaar ging ze meteen onderuit tegen Madison Keys, die het tot in de finale schopte.

In de tweede ronde op Flushing Meadows botst de Belgische nummer één op Vera Lapko (WTA 72). De Wit-Russische was met tweemaal 6-3 te sterk voor de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 86). Mertens en Lepko speelden één keer eerder tegen elkaar. Eerder dit jaar won onze landgenote in drie sets met 6-1, 4-6 en 6-4 op het gravel in Lugano, waar Mertens ook de titel pakte.