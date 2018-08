Philippe Bormans CEO van Union

Nadat hij begin dit jaar opstapte als CEO van STVV, heeft Philippe Bormans opnieuw een job binnen het voetbal gevonden. De Truienaar, die eerder nog aan KV Oostende werd gelinkt, wordt de nieuwe CEO van 1B-club Union.

“Het project bij Union spreekt me enorm aan. Er is veel werk en eerste klasse B is een sterke competitie. Ik heb de indruk dat alles er is om er een prachtig project en avontuur van te maken”, aldus Bormans. Bij Union zwaait sinds enkele maanden miljardair Tony Bloom de plak. De Brit vergaarde zijn fortuin met gokken en wil zo snel mogelijk naar eerste klasse promoveren.