Viviani snelt als een raket naar tweede ritwinst in Vuelta, Campenaerts valt in zoektocht naar leidersplaats

Elia Viviani (Quick-Step Floors) heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 178,2 kilometer tussen Mijas en Alhaurin de la Torre was de Italiaan de snelste in een massaspurt. Viviani haalde het voor zijn landgenoot Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) en de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (BORA-hansgrohe). De Pool Michal Kwiatkowski (Sky) behield de leiderstrui.

De etappe begon met een zware klim van eerste categorie, waarna het golvend landschap ingeruild werd voor de Andalusische vlakte. Zes renners vormden de vroege vlucht van de dag. Met de Fransman Rolland (EF Education First) en de Spanjaarden Saez (Euskadi) en Maté (Cofidis) was de helft van de vluchtgroep dezelfde als zondag. Het trio werd aangevuld met nog een Fransman, Peters (AG2R), en twee nieuwe Spanjaarden, Molina (Caja Rural) en Simon (Burgos). Hun maximumvoorsprong liep op tot vier minuten.

Op iets meer dan 40 km van de aankomst plaatste het Lotto-duo Campenaerts-Wallays een tegenaanval. Ze geraakten helemaal vooraan, maar strijden voor de overwinning zat er niet in. Campenaerts viel in een dalend stuk letterlijk weg vooraan, ook de andere vluchters werden ruim voor de meet weer ingelopen.

Pöstlberger (BORA) hield het nog het langste vol, maar ook hij werd op 6 km van de aankomst gegrepen. Het werd dus de verwachte sprint en daarin werd Viviani, in zijn Italiaanse kampioenentrui, perfect afgezet door Michael Morkov. Viviani snelde naar zijn zestiende zege van het seizoen, voor Giacomo Nizzolo en Peter Sagan.

Dinsdag wacht de renners in de vierde etappe van deze Vuelta opnieuw klimwerk. De rit start in Velez-Malaga om 161,4 km later aan te komen op Alfacar Sierra de la Alfaguara, een helling van eerste categorie.

Uitslag:

1. Elia Viviani (Ita/QST) in 4h48:12 (gem. 37,099236km/u)

2. Giacomo Nizzolo (Ita/TFS) op 0:00

3. Peter Sagan (Svk/BOH) 0:00

4. Nacer Bouhanni (Fra/COF) 0:00

5. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:00

6. Danny van Poppel (Ned/TLJ) 0:00

7. Michael Morkov (Den/QST) 0:00

8. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:00

9. Ryan Gibbons (ZAf/DDD) 0:00

10. Tom Van Asbroeck (Bel/EFD) 0:00

Stand:

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) in 9u10:52 (gem. 38.089073km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:14

3. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:25

4. Laurens De Plus (Bel/QST) 0:28

5. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:30

6. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:30

7. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:32

8. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:33

9. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:33

10. Bauke Mollema (Ned/TFS) 0:35

"Moeilijke rit"

Elia Viviani heeft zijn 16e overwinning van het seizoen beet. In de eerste sprint van deze Vuelta haalde hij het maandag met ruim een lengte voorsprong op zijn landgenoot Giacomo Nizzolo. "Op televisie ziet het er misschien gemakkelijk uit', zei hij na afloop, "maar dit was echt wel een moeilijke etappe."

Viviani moest bij zijn vorige deelname aan de Vuelta, in 2012, vrede nemen met twee tweede plaatsen. Nu schoot hij in de eerste sprintetappe meteen raak. "Hier ben ik ontzettend blij mee", klonk het in het flashinterview. "Vorige week won ik nog Hamburg, voor het eerst in mijn kampioenentrui, nu win ik ook in mijn eerste rittenkoers met deze driekleur. En het is mijn eerste zege in de Vuelta. Daar ben ik heel trots op, want dit was echt wel geen gemakkelijke rit. Ik heb wel 3.000 hoogtemeters op mijn fietscomputer, dus het was echt wel lastig. Maar natuurlijk, je weet dat op het einde iedereen moe is en niemand nog frisse benen heeft, dus we moesten er voluit voor gaan. Op tv ziet die sprint er gemakkelijk uit, maar dat is het niet. Vorige week hadden we nog deze etappe verkend, ik wist wat me te wachten stond en we hadden echt onze zinnen gezet op deze rit, al was het wel zaak om de bergjes te overleven onderweg. Dat lukte, maar kijk, dan nog weet je dat je altijd voor verrassingen kan komen te staan op het einde, zoals de aanval van Lotto Soudal met Campenaerts. We moesten echt wel aan de bak om die vluchters nog terug te nemen."

Quick-Step Floors rijgt de overwinningen aan elkaar. "Ongelooflijk", aldus de Italiaan, "dit is andermaal een zege van de ploeg. Iedereen moest zijn steentje bijdragen, want zo gaat het vaak in het peloton, als je de sterkste sprinter in je rangen hebt, moet je zelf het werk opknappen. Vandaag werkten alleen Team Sky, voor Kwiatkowski, en wij. Voor de rest kregen we weinig steun. Dat hoort er nu intussen bij: Pieter Serry en Kasper Asgreen controleerden de wedstrijd, Dries Devenyns hield op het einde het tempo hoog en dan had ik alleen nog Morkov in de sprint. Maar het lukte, we kozen het juiste moment om aan te gaan, met een beetje wind in de rug. Ik zag Sagan en zette aan en hij kwam gelukkig niet meer over mij."