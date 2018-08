Meer dan 25.000 Limburgers met dementie in 2035

Stijging nergens in Vlaanderen groter dan in Zutendaal

hasseltIn 2035 zullen naar schatting 25.344 Limburgers aan dementie lijden. Dat is een stijging met 57 procent tegenover de 16.146 dementiepatiënten in onze provincie vandaag. Zutendaal en Opglabbeek zijn de twee Vlaamse gemeenten waar het aantal personen met de ouderdomsziekte de komende jaren het sterkst zal toenemen. In die Limburgse gemeenten gaat om een stijging met respectievelijk 92,7 en 91 procent tegen 2035.