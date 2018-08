Twee laatste verdachten van moord op agent in Spa opgepakt in Nederland

De twee mannen die nog gezocht werden voor de moord op politieman Amaury Delrez in Spa, zijn opgepakt in Nederland. Dat wordt aan Het Nieuwsblad bevestigd door een politiebron dicht bij het onderzoek.

De feiten van zaterdagnacht zijn ondertussen bekend. Drie Nederlanders werden geweigerd in het populaire Havanna Café in Spa. De mannen waren dronken en volgens bronnen ook onder invloed van drugs. Omdat de mannen een wapen lieten zien, werd de politie gealarmeerd.

Maar toen de politie de taxi waarmee de mannen vertrokken, wilde controleren, ging het mis. Een van de inzittenden trok een wapen en loste een schot. De 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez kreeg een kogel in het hoofd en overleed te plekke. Een andere agent schoot terug, waarbij hij mogelijk Ivo T. verwondde. Die verdachte werd rond zondag 9.30 uur opgepakt in Spa.

In de taxi zaten vijf passagiers. Twee van hen hadden niets met de feiten te maken, zij waren een half uur eerder al in Francorchamps in de taxi gestapt. De federale politie verspreidde maandagochtend een opsporingsbericht om te achterhalen wie ze zijn. De twee getuigen - ook Nederlanders- hebben zich maandag overdag in Nederland bij de politie gemeld.