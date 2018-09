Wie wordt kampioen in tweede provinciale A? Dit is de pronostiek van de trainers

KSK Meeuwen wordt kampioen, tenminste als we de trainers mogen geloven. Liefst twaalf van hen duwen de geel-zwarten van trainer Kevin Ulenaers in de favorietenrol. Misschien terecht, zeker als spits Cedriec Vanherck hetzelfde rendement kan halen als de voorbije seizoenen in Hechtel. Zelf hoopt trainer Ulenaers op een plaatsje in de top drie en wil hij tot de laatste speeldag meespelen voor de titel.