Olivier Deschacht voorgesteld bij Lokeren: “Nog op en top gemotiveerd”

Sporting Lokeren heeft maandagnamiddag met de 37-jarige Olivier Deschacht haar laatste nieuwe aanwinst voorgesteld in het Daknamstadion. De ex-speler van RSC Anderlecht breidt nog minstens één seizoen een vervolg aan zijn lange carrière. De Waaslandse club staat met 1 op 15 op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Met de komst van Deschacht, die ook naar Antwerp kon, hoopt Lokeren opnieuw wat meer ervaring en vooral grinta en schwung in de kern te pompen. Maandagavond speelt Deschacht al mee met de reserven op Charleroi.

“Ik ben nog steeds heel gedreven en heb nog altijd goesting in het voetbal. En ik blijf erbij, op voetbal staat geen leeftijd”, stak Deschacht van wal. “Ik ben nog op en top gemotiveerd en ik ben blij dat ik hier een pak bekende gezichten zie. De voorzitter, de afgevaardigde, de materiaalman en noem maar op. Allen waren ze aanwezig toen ik als jeugdspeler aan de bak kwam. Van Lokeren ging ik naar Anderlecht. Nu maak ik de omgekeerde beweging.”

Het mooie afscheid bij Anderlecht kwam er niet, bij Lokeren ondertekende Deschacht een contract voor slechts één seizoen. “Ik wou dit zelf. Op het einde van dit seizoen maken we de balans op. Kan ik nog een seizoen langer mee, dan volgt er wellicht nog een jaar. Maar laat ons niet te veel op de feiten vooruitlopen.”

Foto: Photo News

“Ik onderhield de conditie door mee te trainen bij eersteprovincialer SK Lochristi. Ik ben conditioneel nog niet top, maar verwacht wel dat ik binnen twee tot drie weken inzetbaar zal zijn in de eerste ploeg. Bovendien weeg ik zelfs enkele kilo’s minder dan in mijn beste tijd bij Anderlecht. Natuurlijk had ik mijn afscheid bij die club anders voorgesteld, maar het is nu zo. Daar was geen plaats meer voor mij.”

Naast Lokeren was er nog interesse van andere teams. “Bij Lokeren had ik direct een goed gevoel. Ik woon hier niet ver vandaan. En ik ken de club, want hier begon het allemaal voor mij. Er was ook vraag vanuit Turkije en Israël, maar uiteindelijk werd het Lokeren. Dat de club het niet goed doet, is een feit. Aan mij om daar wat aan te doen. Ik kan mijn winnaarsmentaliteit niet wegsteken. En ik hoop mijn gedrevenheid zo snel mogelijk over te zetten op mijn teamgenoten”, besloot Deschacht.