Mag het weer wat spannender? Niet meer dat overdonderend overwicht van één ploeg zoals Helson vorig seizoen (zes punten bonus halfweg en zestien bij de eindafrekening). Opnieuw schuiven de trainers één team afgetekend naar voor: FC Park.

Of het recente verleden zich gaat herhalen? We zijn hoopvol, we vermoeden van niet. Want ook Bree-Beek lijkt een sterk geheel tussen de lijnen te brengen. Rudi Simons, de no nonsens coach van BB, tipt ...