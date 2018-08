Amador, Bennati en Erviti verlengen bij Team Movistar

Brussel - De Costaricaan Andrey Amador, de Italiaan Daniele Bennati en de Spanjaard Imanol Erviti zullen ook volgend seizoen in de kleuren van Movistar fietsen. De Spaanse WorldTourploeg maakte maandag de contractverlenging van de dertigers bekend.

Amador (31), Bennati (37) en Erviti (34) reden deze zomer alledrie de Tour en zijn nu aan de slag in de Vuelta.

Amador won dit seizoen de Klasika Primavera en heeft ook een Giro-etappe (in 2012) op zijn naam. Drie jaar geleden eindigde hij in de Ronde van Italië net naast het podium (na Contador, Aru en Landa).

Bennati is een voormalig topsprinter die etappezeges in de drie grote rondes heeft geboekt en in 2019 begint aan zijn achttiende profseizoen.

Erviti rijdt al sinds het begin van zijn carrière voor Movistar (in 2005 bij Caisse d’Epargne). Twee ritzeges in de Vuelta kleuren zijn erelijst. In 2016 haalde hij top tien in de Ronde van Vlaanderen (zevende) en Parijs-Roubaix (negende).

Bij Movistar worden de drie volgend seizoen ploegmaat van Jürgen Roelandts. De Assenaar verlaat BMC om voluit zijn kans te kunnen gaan als kopman in de voorjaarsklassiekers.