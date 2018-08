Bewoners WZC De Voorzienigheid genieten van boerderijbezoek en ijsje

Bocholt - Op maandag 20 en vrijdag 24 augustus ging een deel bewoners van WZC De Voorzienigheid op boerderijbezoek bij 't Rorenijsje. Daar kregen de bezoekers een rondleiding, die werd afgesloten met een lekker ijsje.

De bewoners van De Voorzienigheid kregen een rondleiding door Nette, die heel geanimeerd vertelde over het hedendaagse boerderijleven. Het was een heel verschil voor de bewoners met 'het boeren' van weleer. Het voederen, het melken, ... Alles verloopt op een veel modernere manier dan vroeger. Ook de computer is nu niet meer weg te denken in een hedendaagse boerderij tegenwoordig. Na de rondleiding kon iedereen genieten van een lekker ijsje