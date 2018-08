Neos Genk zet de deuren open

Genk - Neos Genk is een ijverige groep die bruist van leven. Ze organiseert tal van bezoeken en activiteiten. Deze vereniging van ondernemende senioren zet nu haar deuren open en presenteert het jaarprogramma 2018-2019.

Neos, een netwerk van ondernemende senioren wil er voor zorgen dat deze senioren, die meestal gepensioneerd zijn, een deel van hun vrijgekomen tijd aangenaam en zinvol kunnen doorbrengen.

Voor volgend jaar heeft Neos Genk grootste plannen, met onder meer een driedaagse in de Moezelvallei en een reis naar Armenië, een uitstap naar de spektakelmusical 40-45 van studio 100 op muziek van Will Tura, maar ook tal van culturele, ontspannende en vormende activiteiten in de eigen omgeving. Neos Genk neemt deel aan levensloop, nodigt de enige echte Sint uit en organiseert tal van daguitstappen. Er is bijna elke week wel iets te doen zo zegt Lucienne Winters, de enthousiaste voorzitter van Neos Genk dat zo'n 150 leden telt!

Om zoveel mogelijk senioren te laten kennismaken met Neos zet de Genkse afdeling op zaterdag 8 september van 11.00 tot 15.00 de deuren van haar vergaderlokaal open. Dat is de mooie authentieke kapel van Het Klooster, het vroeger verblijf van de broeders, in de Onderwijslaan 6 in Waterschei, boven het huidige restaurant. Daar wordt het hele jaarprogramma uit de doeken gedaan en... niet alleen de leden zijn welkom maar ditmaal ook àlle geïnteresseerden.