Dit verwachten onze kenners van de Limburgse ploegen in de derde amateurklasse

Dit weekend rolt de bal weer in de amateur- en provinciale voetbalreeksen. In Derde Amateur B komen zes Limburgse ploegen in actie: ESK Leopoldsburg, Esperanza Pelt, Bilzen-Waltwilder, FC Helson, KVK Wellen en Eendracht Termien. Wij vroegen aan onze kenners wat we dit seizoen van dat zestal kunnen verwachten.