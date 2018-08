Victoria’s Secret sluit dit jaar nog twintig winkels

Het gaat al een tijdje niet goed met Victoria’s Secret. Het Amerikaanse lingeriemerk kampt met tegenvallende verkoopcijfers en heeft nu ook plannen om twintig winkels te sluiten.

L Brands Inc., het moederbedrijf van Victoria’s Secret, wil tegen het eind van dit jaar twintig winkels van het merk sluiten. Van die twintig, sloten al zes vestigingen de voorbije maanden hun deuren. Dat heeft CEO Stuart Burgdoerfer van het bedrijf afgelopen donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de (slechte) kwartaalresultaten. Welke winkels precies zullen ophouden te bestaan, is niet duidelijk.

Begin deze zomer meldden modesites Women’s Wear Daily (WWD) en The Business of Fashion (BoF) dat de verkoopcijfers van Victoria’s Secret een absoluut dieptepunt hadden bereikt. L Brands Inc. noteerde in juni een onverwachte daling (1 procent) van de verkoopcijfers ondanks de traditionele halfjaarlijkse uitverkoop in juni. Het gevolg hiervan? De aandelen van het bedrijf zakten met 12,1 procent.

Voor Randy Konik, analist bij de Amerikaanse bank Jefferies was het duidelijk. “Het is game over voor Victoria’s Secret, dat elk jaar uitpakt met een grootse modeshow in een wereldstad. Consumenten gaan ergens anders naartoe.” Het is niet het enige sexy merk dat klappen krijgt. Ook het Britse label Agent Provocateur zit in dezelfde neerwaartse spiraal.