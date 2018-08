Twee keer Belgisch zilver voor Max Vlassak

Achel

Hamont-Achel - Afgelopen zondag werden de Belgische kampioenschappen beloften atletiek in Moeskroen gehouden. Max Vlassack wist zich zowel te plaatsen voor de categorie kogel als discus. In beide disciplines wist Max het zilver te veroveren.

Max had initieel niet verwacht om na zijn lange revalidatie weer klaar te zijn voor het Belgisch kampioenschap, maar had er toch ontzettend veel zin in. Na zijn vorige wedstrijd in Lanaken was Max verre van tevreden over zijn prestaties, en nu had hij zijn lat dan ook een heel stuk hoger gelegd. In samenspraak met zijn nieuwe trainer Ronald Decker werden er nieuwe doelstellingen gemaakt.

Zijn eerste twee stoten waren ondermaats, maar daarna haalde hij alles uit de kast. De volgende vier stoten gingen allemaal over de 16 meter. De vijfde stoot leverde zelfs een schitterende 16.38 meter op, maar liefst 22 cm verder dan zijn oud persoonlijk record en goed voor Belgisch zilver.

Nu had hij de smaak te pakken en wilde nu toch ook eens voor discus op het podium belanden, in plaats van altijd met die vierde plaats te flirten. Doch wilde discus niet zo vlotten als het kogelstoten. Maar dan kwam zijn vierde poging en deed Max wat er van hem verwacht werd. Zijn discus landde op een prachtige afstand van 43.03 cm: een nieuw persoonlijk record - zijn vorige stond op 39 cm - en ook hier behaalde hij een mooie Belgische zilveren plak!

Met twee zilveren medailles naar huis gaan maakt de hele lange rit van Moeskroen naar Achel weer een stuk draaglijker.