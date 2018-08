Spectaculaire tricks tijdens Streetevent

Bilzen - Zondag 26 augustus was het skatepark aan vrijetijdssite De Kimpel voor de negende keer de place to be voor alle liefhebbers van skaten, steppen en BMX.

Tijdens het streetevent lieten 36 deelnemers van over heel België hun tricks los op de jury en het talrijk opgekomen publiek. Het geheel werd vakkundig in goede banen geleid door MC Fresh aka Frederic Schobben, ‘the master of ceremony’. De jury bestond uit verschillende professionals uit het circuit en kroonde Jasper Nijssen uit Bilzen, Kevin Schippers uit Neerpelt en Sean Brouns uit Lanaken tot respectievelijke winnaars in de categorieën skate, step en BMX. Zij gingen aan de haal met mooie prijzen van Yetiboards, PooPoo Style & Grounded.

De 150 aanwezigen genoten naast al dat spektakel van een lekkere barbecue en de beats van DJ Sven en Trappist.

Op naar de jubileumeditie volgend jaar!