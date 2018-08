Veel bezoekers op het wijnterras van Schorpion in Vliermaal

Kortessem - Zondag 26 augustus zakten vele tientallen bezoekers af naar het wijnterras op het wijndomein Schorpion in Vliermaal. Het wijnterras op het einde van augustus wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst Uit. Dit jaar met een speciaal gastoptreden van Lou Muzillo.

Het wijnterras op het einde van de zomervakantie wordt opgevat als een opendeurdag voor de start van het plukseizoen. “Door de warme zomer zal de pluk al komende week gebeuren’, aldus Wilfried Schorpion. Er wordt dan ook een goed wijnjaar verwacht. Het wijndomein Schorpion is wijd en zijd bekend voor haar mousserende wijnen gemaakt volgens de Méthode Traditionelle. Zo wordt bijvoorbeeld de pluk volledig met de hand gedaan.

Wie wilde kreeg door de wijnbouwers zelf een rondleiding met deskundige uitleg over het verbouwen en het produceren van de mousserende wijnen. Maar de meesten kwamen gewoon genieten van de schuimwijnen, met het prachtig zicht over de vallei van de 2 ha grote wijngaard op de Zuidflank van Vliermaal. Entertainer Lou Muzillo zorgde dit jaar voor de muzikale omlijsting.