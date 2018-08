Sportievelingen van Okra-Lozen op dagfietstocht

Lozen

Bocholt - Nadat het vele dagen erg warm was geweest, begonnen de sportieve fietsers van Okra op donderdag 23 augustus met prachtig fietsweer aan hun dagtocht.

Om 9.30 uur vertrok iedereen vol enthousiasme richting Zwartberg. Daar werd, na een lekker koffietje van de jarige Raymond, vertrokken voor een ruim 60 kilometer lange fietstocht. Uiteraard werd er door de vijver van Bokrijk gereden en verder werd het hele fietsroutenetwerk via Zonhoven, As en Opglabeek afgereden. Ondanks enkele platte banden en een valpartij - gelukkig niets ergs - was het een mooie en gevarieerde tocht door een streek die bij velen de ogen opende voor de prachtige natuur die onze provincie rijk is. Tevreden over de nieuwe ervaringen die werden opgedaan tijdens deze dag ging iedereen tegen zeven uur huiswaarts.