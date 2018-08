Dit verwachten onze kenners van de Limburgse ploegen in de tweede amateurklasse

Vanavond staat met de Limburgse derby tussen Spouwen-Mopertingen en Sporting Hasselt de eerste wedstrijd in Tweede Amateurs B op het programma. Later dit weekend komen in dezelfde reeks ook Hades, Patro Eisden, Bocholt en Heur-Tongeren in actie. Wij vroegen aan onze kenners wat we dit seizoen van de Limburgse clubs in de tweede amateurklasse kunnen verwachten.