Broers Izagirre verlaten Bahrain en trekken richting Astana

Jon (29) en Gorka (30) Izagirre fietsen volgend seizoen voor een nieuwe werkgever. Het Baskische broederpaar ruilt Bahrain Merida in voor Astana, het team van Alexander Vinokourov.

Het Baskische broederpaar reed de voorbije twee jaar voor Bahrain-Merida. Daarvoor kwamen ze uit voor Euskaltel en Movistar. Gorka is de regerend kampioen van Spanje. Beide broers staan bekend als uitstekende klassementsrenners die net dat beetje tekort komen voor de absolute top in de grote rondes maar meer dan hun mannetje staan in de kortere rittenkoersen of als knecht van een absolute kopman. In die rol zullen ze volgend jaar ook worden uitgespeeld bij Astana.

Eerder op de dag raakte ook de transfer van Dani Navarro naar Katusha bekend. De 35-jarige Spanjaard verdedigt momenteel de kleuren van het Franse Cofidis.