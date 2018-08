Jeugdraad bezoekt Ieper om WO I te herdenken

Kortessem - In het teken van 100 jaar einde van de eerste wereldoorlog organiseerde de Jeugdraad van Kortessem zaterdag 25 augustus een uitstap naar Flanders Fields. Op het programma stond een bezoek aan het ‘In Flanders Fields’ museum en een militaire begraafplaats. De dag werd ter plaatse afgesloten met The Last Post aan de Menenpoort te Ieper.

“De jongeren die er bij waren waren enorm onder de indruk.”, evalueert Pieter Konings, voorzitter van de jeugdraad. “We hadden graag nog meer jongeren gemobiliseerd. Wij vinden het als jeugdraad belangrijk om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken en het besef te versterken de Groote Oorlog nooit te mogen vergeten.” Met de uitstap wilde de jeugdraad ook de contacten tussen de Kortessemse jeugd stimuleren. Daarom werd in de Ieperse Kazematten ook de brouwerij bezocht.

Op 6 augustus 1914 begon voor Kortessem WO I. De eerste Duitse soldaten doorkruisten de gemeente. De hele maand augustus trokken Duitse troepen af en aan. Midden augustus logeerden er 2000 Duitse soldaten met staf. Op één dag na, 23 september 1914, domineerden de repressie, de opeisingen van voedsel, materiaal en mensen er het dagelijks leven gedurende de 4 oorlogsjaren.

Nog dit het najaar zal ook de Heemkundige Kring van Kortessem aandacht besteden aan WO I met een publicatie waarin zij de gesneuvelden van Kortessem aan de hand van archiefmateriaal concreter in beeld zal brengen, samen met andere aspecten van het dagelijkse leven tijdens WO I.