“De spits van Koersel of de middenvelder van Peer, allemaal verdienen ze evenveel aandacht als Kevin De Bruyne”

U weet vast nog wel waar u zich bevond toen Kevin De Bruyne op 6 juli in het Russische Kazan de pegel afvuurde die Brazilië uit het WK kieperde. U juichte thuis met vrienden, u sprong een gat in de lucht voor een reuzenscherm of u trakteerde een rondje in uw stamcafé. Iedereen herinnert zich dat hoogtepunt van het voetbaljaar 2018. Want geen enkele goal of wedstrijd zal die prestatie van de Rode Duivels tijdens het WK in Rusland de volgende maanden nog overstijgen.