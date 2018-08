EK baanwielrennen voor junioren en beloften komt volgend jaar naar Gent

Gent - De Europese kampioenschappen baanwielrennen voor junioren en beloften (U23) vinden volgend jaar in Gent plaats. Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx wordt van 9 tot 14 juli 2019 het decor voor de titelstrijd, zo bevestigt de Belgische wielerbond maandag.

Afgelopen week vond de editie 2018 plaats in het Zwitserse Aigle. In de marge daarvan wees de Europese federatie UEC de kampioenschappen van 2019 aan Gent toe. Het zal volgend jaar precies een decennium geleden zijn dat in hetzelfde Wielercentrum Eddy Merckx bij de elite en U23 om de Europese titels werd gestreden. Kenny De Ketele (goud in derny) en Jolien D’hoore (zilver in Omnium) zorgden toen voor Belgisch succes.

“Het EK junioren en U23 is een uitgelezen gelegenheid om, met oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024, de ontluikende talenten in binnen- en buitenland te leren kennen”, meldt de wielerbond. “Meer dan 350 renners en rensters uit 23 verschillende landen zullen aan het evenement deelnemen. Onder hen gaat een aantal landgenoten schuil van wie schitterende resultaten mogen verwacht worden. Jonge Belgen, onder wie Robbe Ghys, Fabio Van den Bossche, Nicolas Wernimont, Sasha Weemaes en Shari Bossuyt, bewezen hun kunnen al in de afgelopen Europese en wereldkampioenschappen. Deelnemen aan een Europees Kampioenschap in eigen land is voor hen dan ook de uitgelezen kans om te bevestigen.”