‘De eerste schooldag van Milan’ stoomt kindjes klaar voor speciale dag

Bilzen - Er heerste een gezellige drukte in bibliotheek De Kimpel afgelopen zondag. Tientallen kindjes verzamelden er samen met hun ouders, broers en zusjes. Sommigen onder hen al een beetje nerveus want ze gaan binnenkort voor het eerst naar school in Bilzen. Via het verteluurtje ‘De eerste schooldag van Milan’ bereidden ze zich voor op die speciale gebeurtenis.

Het eerste verteluurtje kon al meteen op veel belangstelling rekenen. Er werden dan ook tal van boeiende activiteiten georganiseerd om de kinderen op een zo leuk mogelijke manier te laten kennismaken met de school. Zo werden hippe kleurplaten van boekentasjes versierd en konden de kids samen met hun ouders luisteren naar het verhaal van Milan. Daarna trokken alle deelnemers op verkenning in de jeugdbibliotheek waarna er nog verder geknutseld werd. De ouders kregen tegelijkertijd handige tips van de Opvoedingswinkel voor de eerste schooldag van hun kleine spruit. Na een hapje en een drankje ontvingen de kindjes het boekje 'De eerste schooldag van Milan' zodat ze thuis rustig verder kunnen toeleven naar die belangrijke eerste schooldag.

De volgende verteluurtjes vinden plaats op zaterdag 20 oktober en zondag 16 december, telkens van 10 tot 11 uur. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.