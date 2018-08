Moordverdachte Nicky Verstappen met smoes naar politie gelokt: “Het leek alsof hij niet wist dat hij gezocht werd”

Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, werd zondag met een smoes naar buiten gelokt door de eigenaar van het Spaanse huis waar hij verbleef. De man zegt tegen De Telegraaf dat hij door de politie gebeld werd. “Ik had totaal geen zin dat ze ons hier lastigvallen. Dus uiteindelijk heb ik een pact met ze gesloten.” Hij lokte Brech met een smoesje van het terrein af. Daar stonden agenten hem op te wachten.

“Je zag hem verbaasd kijken. Hij had misschien geen idee dat hij gezocht werd”, zegt de eigenaar tegen de krant. Op beelden van de politie is te zien hoe hij ook tegen de grond gewerkt wordt bij de arrestatie.

Jos Brech Foto: youtube

Bewoners van de commune zeggen tegen de krant dat Brech een nogal aparte man was en niet erg sympathiek. Volgens hen is hij mei of juni aangekomen in het dorpje.

LEES OOK: Jos Brech maandag voorgeleid voor rechtbank in Barcelona: tipgever had al eerder contact met hem