Lambert Schoenmaekers wint Bilzerse milieuprijs 2018

Bilzen - Op donderdag 23 augustus werd voor de derde keer de Bilzerse Milieuprijs uitgereikt. Het jaarlijkse initiatief van het stadsbestuur van Bilzen en de Milieuadviesraad (Alebi) lauwert een burger, groep van burgers of een rechtspersoon voor zijn of hun opmerkelijke inspanning op vlak van milieu en natuur in Bilzen. De eer viel deze keer te beurt aan de voorzitter van Natuurpunt Spouwen – Amelsdorp - Rosmeer: Lambert Schoenmaekers.

Het werd een feestelijke avond in de gerenoveerde Blondeswinning in Grote-Spouwen. Lambert Schoenmaekers kwam als winnaar uit de bus en liet daarbij de andere drie genomineerden achter zich: Edgard Boelen (natuurliefhebber en landbouwer), Luc Grispen (leraar in basisschool ’t Piepelke en organisator van diverse educatieve natuuruitstappen) en Luigi Flaminio (begaan met de leefomgeving in Schoonbeek).

Schoenmaekers werd geprezen om zijn jarenlange inzet. Natuurpunt Spouwen – Ameldorp – Rosmeer (SpARo), de vereniging waarvan hij voorzitter is, viert dit weekend zijn 40-jarig bestaan. Van bij de start van wat toen nog 'leefmilieu Spouwen' heette, was Lambert de initiatiefnemer. Hij heeft de voorbije 40 jaar op een aanstekelijke en energieke wijze Natuurpunt in het algemeen en Natuurpunt SpARo op de kaart gezet. Door zijn charismatische aanpak slaagde hij erin om een gemotiveerde groep geestesgenoten rond zich te verzamelen. Samen met deze vrijwilligers werden heel wat projecten uitgevoerd. Hij was tussendoor ook nog voorzitter van de Bilzerse Milieuraad.

Natuurpunt SpARo beheert o.a. enkele boomgaarden in Rijkhoven en het natuurgebied Molenbeemden op de grens tussen Bilzen en Riemst. In totaal staan ze in voor het onderhoud van circa 350 hoogstammige fruitbomen in Kleine- en Grote-Spouwen, Rijkhoven, Rosmeer en Membruggen. In de omgeving van de Keiberg in Rijkhoven slaagden ze erin de ruilverkaveling bij te sturen om zo belangrijke landschapselementen te behouden. In 2007 werkten ze een grondig voorstel uit voor de heraanleg van het dorpsplein in Kleine-Spouwen. Dat plan werd in hoge mate uitgevoerd. Ook het herstel van oude voetwegen stond van meet af aan op de agenda. Zo ontstonden het populaire Kalverpad in Grote-Spouwen en het Geitenpad in Kleine-Spouwen.

De onderscheiding is de bekroning van het 40-jarig bestaan van deze bloeiende natuurvereniging.