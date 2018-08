De Wever: “Francken moet geen excuses aanbieden aan holebigemeenschap”

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt niet dat zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zich bij de holebigemeenschap moet verontschuldigen voor de commentaar die hij zondag heeft gegeven bij een (intussen verwijderd) Facebook-bericht over mannenlingerie.

“Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je opinies hebt”, zegt De Wever maandag aan VRTNWS. Hij benadrukt wel dat Francken niet in naam van de partij sprak.

De holebi- en transgendervereniging çavaria eiste maandag excuses van Francken wegens zijn “onaanvaardbare” commentaar. “Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?”, schreef Francken bij een gelinkt nieuwsbericht over mannenlingerie. Çavaria vraagt dat de N-VA, de partij van Francken, zich van de uitspraken van Francken distantieert. “Een verontschuldiging van meneer Francken lijkt ons hier wel op zijn plaats.”

Opinie

Bart De Wever vindt echter dat excuses niet aan de orde zijn omdat het om een “opinie” gaat. Theo Francken is weliswaar “niet zomaar iemand” binnen de partij, waardoor mensen gaan denken dat het om een partijstandpunt gaat, aldus De Wever. “Wat het absoluut niet is en dus heeft hij beslist om dat (bericht) te verwijderen.”

“Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je een opinie hebt, iedereen mag opinies hebben over alles”, zegt De Wever. “Maar het gaat erom wat de partij zegt. En wat de partij zegt betreffende seksuele identiteit van mensen stellen wij geen enkele belemmering in een vrije samenleving in de 21ste eeuw.”