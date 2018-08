Dit zijn de populairste haartrends van 2018, volgens Pinterest

Amerikaanse dames zijn dol op vlechten, in Duitsland durven velen zich aan een kort kopje wagen. Het jaar 2018 is nog lang niet voorbij, maar toch kan Pinterest nu al de meest opvallende trends per land op een rij zetten in het jaarlijkse Global Beauty Report. Een overzicht.

In de Verenigde Staten zijn dames volledig in de ban van vlechtwerk en volgens de sociale netwerksite zit het festivalseizoen (zie Coachella) er voor iets tussen. Het aantal zoekopdrachten naar ‘vlechten’ steeg in 2018 met 445 procent. Het rapport stipt wel aan dat er in Amerika veel mensen van Afrikaanse origine wonen, die het succes van de haarstijl mee kunnen helpen te verklaren. Ook in Brazilië en Zuid-Afrika is vlechtwerk hot, respectievelijk gepimpte boxer braids (stijging van 97 procent) en gedraaide vlechten (70 procent extra zoekopdrachten).

In Duitsland valt dan weer een andere haarstijl op. Daar kiezen dames vooral voor een korte coupe. De term ‘pixie’ was maar liefst 266 keer populairder dan vorig jaar. Het leuke aan de snit is dat die bij elk type haar past, want alles zit hem in de techniek. De snit geeft volume aan dun haar, en creëert beweging in dik haar. “Je maakt een pixie extra glamoureus door een accessoire te dragen zoals Cara Delevingne soms doet”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Cara Delevingne Foto: Isopix

Bij onze zuiderburen blijven ze trouw aan de nonchalante dot, maar Pinterest vermoedt dat royal Meghan Markle de stijl een boost heeft gegeven in Frankrijk. Een in de vorm van 137 procent meer zoekopdrachten naar het ongedwongen kapsel. Ook in Groot-Brittannië zelf zijn nonchalante dotjes een hit. Maar liefst 164 procent meer vrouwen zochten naar side buns, dat zijn dotjes aan de zijkant van het hoofd.

Kim Kardashian en haar vlechtjes, die kritiek uitlokten omdat ze volgens sommigen met het kapsel aan ‘culturele toe-eigening deed’ Foto: IG

Nog een grote trend komt uit het Zuid-Amerikaanse land Argentinië. Daar werd 150 procent meer gezocht op de trefwoorden flequillo abierto. Dit zijn froufrous, maar dan van de soort die open valt in het midden zodat je een beetje voorhoofd ziet. “Dit is de hype van het moment als je voor een froufrou kiest”, bevestigt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Het is ook makkelijk voor wie wil dat de afgeknipte haren snel en vlot kunnen meegroeien in het kapsel.”

Dakota Johnson met een makkelijk te stylen froufrou Foto: IG

Als het op kleuren aankomt, zijn er drie opvallende trends in de wereld. In Japan vallen ze massaal voor asblonde en -grijze lokken, in Australië is roze populair. De duidelijkste trend ziet Pinterest in Mexico, waar de zoekopdrachten naar rood haar met 222 procent.