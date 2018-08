Twee getuigen van moord op agent in Spa hebben zich gemeld bij politie

De twee getuigen van de moord op een politieagent in Spa zondag, hebben zich gemeld bij de politie. Dat laat de politie zelf weten op Twitter.

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een caféruzie. Drie Nederlanders die bij het relletje betrokken waren, vertrokken eerst te voet en stapten nadien in een taxi. Die werd uiteindelijk tegengehouden door agenten voor een controle. Daarbij loste een inzittende een schot.

De 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez kreeg een kogel in het hoofd en overleed te plekke. Een andere agent schoot terug, waarbij hij mogelijk Ivo T. verwondde. Die verdachte werd rond 9.30 uur opgepakt in Spa. Het verhoor van de Nederlander bracht nog geen klaarheid.

Het parket van Luik ging vervolgens op zoek naar twee getuigen. In de taxi zaten op het moment van de feiten vijf klanten. “Drie van die klanten zouden betrokken zijn bij de feiten. Zij waren even voor het schietincident ingestapt”, zegt de politie in een opsporingsbericht. “De twee andere klanten werden een half uur voordien opgepikt in Francorchamps door diezelfde taxi en zaten op het moment van de schietpartij nog steeds in deze taxi.”