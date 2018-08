Radiozender neemt iedereen beet met ‘bezoek van Justin Bieber’ aan Antwerpen

Antwerpen - Justin Bieber die mogelijk in Antwerpen werd gespot. Het was vorige week hét gespreksonderwerp bij tienermeisjes, die in groten getale naar het Hilton-hotel aan de Groenplaats afzakten om een glimp op te vangen van hun idool. Helaas, de Canadese zanger was helemaal niet in Antwerpen, zo blijkt maandag. Radiozender Qmusic hield iedereen voor de gek om zo hun nieuw spelletje aan te kondigen.

Tv-persoonlijkheid Eline De Munck was het vorige week dinsdag bijna zeker: Justin Bieber en zijn verloofde Hailey Baldwin waren in Antwerpen. Ze postte een filmpje op Instagram, dat ging snel viraal en tientallen tienermeisjes zakten af naar de Groenplaats in de hoop hun idool te ontmoeten.

Aan onze redactie was het Hilton-hotel nochtans duidelijk: Justin Bieber verbleef niet in Antwerpen, “maar mogelijk wel een lookalike”. Dat blijkt nu te kloppen: radiozender Q-music verklapte op maandag dat ze iedereen beetnamen om reclame te maken voor een nieuw programma. Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen of Wim Oosterlinck verkleedde zich als Bieber voor het nieuwe radiospel ‘Sam, Heidi of Wim’. U kunt gokken wie van de drie de snoodaard uithing en zo 500 euro winnen.