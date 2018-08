Deze programma’s mag u op 27 augustus niet missen

VIER start vanavond met een nieuw seizoen van ‘Huizenjacht’, nu met Roos Van Acker als presentatrice. Op VTM is ‘Familie’ terug. Q2 toont de piloot van ‘Snowfall’, de Amerikaanse reeks die door Adil El Arbi en Bilall Fallah werd geregisseerd. Ivo Niehe diept zijn ontmoeting met David Bowie en Ivo van Hove op.

Familie: 28ste seizoen

Vanavond is ‘Familie’ al terug. Op het einde van vorig seizoen werden de fans de zomer in gestuurd met heel wat vragen. Wat is er na de uitstap van de halfzussen Véronique en Amélie ...