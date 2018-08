Quick Step-verzorger overvallen op snelwegparking

Nick Demeulemeester beleefde in de nacht van vrijdag op zaterdag de schrik van zijn leven. De 49-jarige agent is in zijn vrije tijd verzorger bij Quick Step Floors en reed na de Great War Remembrance Race in Ieper naar Malaga, waar hij met de rennerscamper werd verwacht.

In Orléans, op een parking langs de snelweg, liep het fout. “Ik lag te slapen toen ik wakker werd van de kou”, aldus de politieagent van de zone Grensleie. “Ik keek rond mij en ineens richtte een man een licht op mij. Hij liep via de rennersdeur buiten. In een reflex ging ik hem op mijn blote voeten achterna. Hij had mijn rugzak met tal van waardevolle voorwerpen. Ik kon hem een duw geven, waardoor hij over een boordsteen sukkelde en mijn rugzak wegwierp. Hij verdween in de struiken, waar een auto op hem wachtte. Het is een geluk bij een ongeluk, maar wakker worden en een gauwdief naast je ontdekken, valt echt niet mee.”