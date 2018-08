Deze pil is de ‘heilige graal’ van de afslankmethodes

Wie wil vermageren met een pilletje kan opgelucht ademhalen: het medicijn Lorcaserin maakt je slanker en heeft geen negatieve invloed op het hart, ook niet na langdurig gebruik. Daardoor kunnen mensen voor het eerst afvallen met een veilig medicijn, zo staat in het wetenschappelijk vakblad New England Journal of Medicine.

In een grootschalige Amerikaanse studie werden 12.000 mensen met overgewicht geobserveerd. Een deel kreeg het geneesmiddel toegediend, de rest slikte een placebo door. Wat blijkt? Diegenen die de pil, die het hongergevoel onderdrukt en je langer een verzadigd gevoel geeft, gedurende 40 maanden namen, waren op die tijd gemiddeld 4 kilogram kwijt. Meer nog: de mensen die de pil 2 keer per dag innemen, blijven hun kilo’s ook effectief kwijt. Dat bleek uit de opvolgperiode van 3,3 jaar.

Niet gevaarlijk

Het onderzoek toont verder aan dat het medicijngebruik de gezondheid van het hart niet aantast, iets waarvoor de wetenschap aanvankelijk wel vreesde. Andere afslankpillen kunnen het hart immers wel schade berokkenen en zelfs leiden tot het ontwikkelen van mentale problemen. Bij 3.270 deelnemers werd specifiek gekeken naar de reacties van het hart en werd vastgesteld dat het middel geen invloed heeft op het orgaan. Er werden ook niet beduidend meer mentale problemen vastgesteld. De pil gaf zelfs een klein voordeel: van de mensen die Lorcaserin slikten, ontwikkelde 8,5 procent diabetes. Dat is bijna 2 procent minder dan diegenen die een placebo innamen.

Heilige graal

“Dit is de heilige graal der afslankmiddelen”, zeggen experts. “Op dit moment kunnen mensen die willen vermageren ofwel hun levensstijl helemaal omgooien of kiezen voor chirurgische ingrepen. Er zijn weinig opties tussenin. Dit medicijn zou veel voorgeschreven kunnen worden als Nice (National Institute of Health and Care Excellence) in Groot-Brittannië het goedkeurt”, zegt Jason Halford, expert obesitas aan de universiteit van Liverpool, in de Daily Telegraph.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration heeft het gebruik van Lorcaserin bij sommige volwassenen in 2012 al goedgekeurd. Het medicijn is er sinds 2013 te koop vanaf zo’n 189,85 euro per maand.