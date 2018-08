Genoemde nieuwe hoofdsponsor van Wout van Aert gooit de handdoek, fusie komt er niet

Brussel - De Ierse procontinentale wielerploeg Aqua Blue Sport vraagt geen licentie voor 2019 aan. Onderhandelingen over een samengaan met Sniper Cycling, de ploeg van manager Nick Nuyens en uithangbord Wout van Aert, zijn definitief afgesprongen.

Op 1 augustus liet Rick Delaney, oprichter van Aqua Blue Sports, nog weten dat hij Sniper Cycling (de constructie achter Veranda’s Willems) zou overnemen. Nick Nuyens zou worden opgenomen in het management. Wout van Aert zou door deze overname pas in 2020 verhuizen naar het Nederlandse Jumbo, waarmee hij al een akkoord heeft.

In een persbericht laat Aqua Blue Sport nu evenwel weten dat de deal is afgesprongen. “We hebben onvermoeid onderhandeld met een ander procontinentaal team aangaande een overname/partnership. De voorbije weken werd er meerdere keren een basis gelegd voor een akkoord maar jammer genoeg heeft het gezond verstand niet kunnen zegevieren. We hebben vaak geloofd dat de deal zo ver gevorderd was dat een partnership een uitgemaakte zaak was. Vandaag, 27 augustus, is duidelijk dat we categoriek mogen stellen dat alle onderhandelingen zijn beëindigd.”

Wat dit betekent voor de toekomst van Wout van Aert en de ploeg van manager Nuyens is nog afwachten.

Aqua Blue Sports werd begin 2017 opgericht en mocht vorig jaar debuteren in de Vuelta. Met de Oostenrijker Stefan Denifl won het team meteen een etappe. Tot de huidige selectie behoren onder meer ook de Deen Lasse Norman Hansen (dit seizoen ritwinnaar in de Herald Sun Tour en de Ronde van Denemarken), voormalig Brits kampioen Adam Blythe en regerend Iers kampioen Conor Dunne.