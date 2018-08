Ooit vervloekt, nu prijzen F1-piloten de Halo na zware startcrash

Ooit zo vervloekt door rijders en fans, vandaag de dag geprezen voor zijn nut ... de Halo.

I’m very happy to see that our joint campaign to introduce the Halo brought such a tremendous result yesterday. Congratulations to all those who supported the initiative and carried out the hard work @Charles_Leclerc @alo_oficial pic.twitter.com/kgqKiR9iPn — Paddy Lowe (@paddylowe) August 27, 2018

Na de zware crash bij het begin van de GP van België wordt de 'Halo' geprezen voor zijn nut. Daar waar het instrument in het verleden meermaals werd vervloekt en enorm lelijk werd genoemd, de vergelijking met een 'teenslipper' was vlug gemaakt, werd de Halo deze keer geprezen voor zijn nut.

Het was dan ook het beeld van de race, de gigantische startcrash waarbij Nico Hulkenberg achterop Fernando Alonso inreed waarna die in zijn McLaren in de lucht werd gekatapulteerd en over de wagen van Charles Leclerc reed.

Nadat de wagens tot stilstand waren gekomen waren de sporen op de Halo van de witte F1-bolide van Charles Leclerc duidelijk te zien. Hier is de F1 duidelijk aan erger ontsnapt, zo was de conclusie bij zowel de F1-piloten als de FIA, die de ooit zo vervloekte Halo vanaf dit seizoen verplichtte in de F1.

Zonder Halo was de oranje F1-bolide van Fernando Alonso meer dan waarschijnlijk in contact gekomen met het hoofd en de helm van Charles Leclerc. Grote vraag is dan ook wat dat zou gegeven hebben ...

Volgens heel wat rijders en F1-insiders moet de discussie over het al dan niet nut hebben van de Halo na deze startcrash voor eens en altijd stoppen. De Halo heeft zijn nut bewezen, zo is de mening onder rijders, ex-rijders en de FIA.

We can end the HALO discussion now. It will save lives! #thanksFIA https://t.co/9d7gg3t6iT — Nico Rosberg (@nico_rosberg) August 26, 2018

Of het gisteren daadwerkelijk het geval was dat er een leven werd gered zullen we nooit weten. Wel viel het in het verleden al meermaals voor dat een F1-bolide rakelings langs het hoofd van een F1-piloot gleed. Soms was het slechts een kwestie van enkele centimeters dat een groot drama werd vermeden. Dat zal met de Halo alvast niet meer mogelijk zijn ...

