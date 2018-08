Kate Middleton laat zich nog eens zien op uitstap met de Queen

De Britse Kate Middleton en de Queen zijn afgelopen zondag samen naar een kerkdienst in de Crathie Kirk in Schotland geweest. Het is bijzonder dat de hertogin van Cambridge zich in het openbaar laat zien, want ze is officieel nog steeds in zwangerschapsverlof.

Kate Middleton en de queen zaten samen op de achterbank van een auto uit de koninklijke collectie en zwaaiden naar de aanwezige fans. De hertogin droeg voor de gelegenheid een geklede grijze jas met grote zwarte knopen van ontwerpster Catherine Walker, die ze combineerde met een zwarte hoed. De koningin koos voor een koningsblauw ensemble. De twee hadden een blauw dekentje over hun benen gelegd.

Het is niet de eerste keer dat Kate Middleton zich in het openbaar laat zien terwijl ze eigenlijk nog in zwangerschapsverlof is. Na de geboorte van prins Louis op 23 april, verscheen ze ook al op Trooping the Colour en de 100-jarige verjaardag van de Britse RAF. De Schotse kerkdienst werd ook door andere royals bijgewoond, onder wie prins Charles. Van prins Harry en Meghan was geen spoor te bekennen.