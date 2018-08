Spaanse politie verspreidt beelden van arrestatie Jos Brech

De Spaanse politie heeft zonet beelden verspreid van de arrestatie van de 55-jarige Jos Brech, de verdachte van de moord op de Nederlandse jongen Nicky Verstappen. “Zo hebben we in Barcelona een van de meest gezochte mannen uit Nederland gearresteerd”, tweet de politie. “Hij werd gevonden op een berg in de buurt van Castellterçol.”

??Así hemos detenido en #Barcelona a uno de los hombres más buscados por Holanda desde hace más de 20 años.

Presunto autor de la agresión sexual y asesinato de un niño de 11 años y experto en supervivencia, ha sido localizado en un monte cercano a Castellterçol. #EstamosPorTi pic.twitter.com/Iru8aS5hw3 — Policía Nacional (@policia) 27 augustus 2018



De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is aangehouden toen hij naar buiten ging om brandhout te kappen. Jos Brech bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol. Dat meldt de Spaanse politie maandag.



De opsporingsdiensten vermoeden dat Brech sinds zijn verdwijning in februari door Europa heeft gereisd en verbleef in verlaten woningen. Hij heeft mogelijk gewerkt in ruil voor voedsel.



Onder de eigendommen van Brech trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen.

