Nieuwe ploegmaat voor Van Avermaet: trainingspartner rijdt volgend seizoen voor CCC

De voorjaarskern rond Greg Van Avermaet krijgt langzaam maar zeker vorm. Ook Gijs Van Hoecke heeft een contract getekend bij het bedrijf van manager Jim Ochowicz. De 26-jarige Oost-Vlaming komt over van het Nederlandse LottoNL-Jumbo.

De komst van Van Hoecke is niet echt een grote verrassing. Van Avermaet en Van Hoecke zijn trainingspartners en zijn vaak samen op (trainings)pad. Bovendien was Van Hoecke einde contract. “Ook al zat ik goed bij mijn huidige werkgever, toch was ik meteen gecharmeerd door het voorstel van Jim Ochowicz. Hij heeft met BMC bewezen dat hij weet hoe je een team moet uitbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook het nieuwe team, gesponsord door CCC, naar de wereldtop kan brengen. Het is dan ook een eer om hier deel van uit te maken.”

Uiteraard is er de factor Van Avermaet. “Greg is mijn vaste trainingspartner. Het spreekt voor zich dat ik Greg zal bijstaan in het voorjaar en dat ik er alles aan zal doen om hem tot goede resultaten te brengen. Ik beschouw deze overgang als een volgende stap in mijn carrière.“