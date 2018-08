Francken krijgt hevige kritiek op ondertussen verwijderde Facebookpost

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zich de woede op de hals gehaald van kritische gebruikers op sociale media met een hevig bewerkte Facebookpost. Daarin schreef hij bij een link over sexy lingerie voor mannen hoe bizar hij dat vond. “Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?” schreef hij, waarna hij de loftrompet stak over “de echte man”. Wel elf keer paste hij zijn post aan: zijn respect voor de LGBTQ+ voegde hij toe, om die nadien weer te nuanceren, weg te halen en opnieuw terug te zetten. En dat schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat.

Het was de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’, die zondag een artikel postte over lingeriemerk HommeMystere. Dat bedrijf verkoopt pikante setjes onderbroeken en bh’s voor mannen. Onder de titel ‘Nu ook sexy lingerie voor mannen’ publiceerde de nieuwswebsite daarbij een drietal foto’s, die weinig tot de verbeelding overlieten.

De meest recente versie van de post. Foto: Facebook

Bij die post had de staatssecretaris blijkbaar heel wat bedenkingen. “Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden… Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?” schreef hij zondag in een Facebookpost. Nadien volgde lofbetuigingen voor de “echte man”. Zijn stelling was duidelijk: “Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen.”

Een boodschap die op zichzelf al heel wat kritiek opleverde bij tegenstanders die Francken “homo- en transfoob” noemden. In de reacties op de post schreven heel wat mensen hun ongenoegen uit over hoe de staatssecretaris “al wie van ‘de norm’ afwijkt op zo’n platte manier beledigt”.

Elf versies

De negatieve reacties escaleerden echter toen bleek dat de politicus meermaals zijn post bewerkt had. Wel elf keer haalde hij zinnen weg, die meer tolerantie toonden voor de LGBTQ+ gemeenschap. Hij koos ervoor om van zijn originele post de volgende opmerking weg te halen: “En voor diegenen die dit wel nodig hebben of leuk vinden, voel jullie vooral niet beledigd. Het is niets persoonlijks. Be free.”

De staatssecretaris veranderde die zin in “Deel als je het eens bent” of “En neen, ik ben niet tegen holebirechten, ik strijd er al jaren mee voor. Dit heeft trouwens niks met LGBTI te maken, wel met de blijvende disproportionele aandacht voor marginale fenomenen, waar 98% van de mannen absoluut geen boodschap aan heeft!” In totaal bewerkte hij de post elf keer.

Tegenkanting

Talloze Twitteraars en Facebookgebruikers stuurden de post door naar federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA), met de vraag of ze een standpunt wilden innemen over de stellingen van Theo Francken.

Ondertussen heeft de staatssecretaris zijn Facebookpost verwijderd. “Teveel misverstanden, geen prioriteit”, was zijn reactie.

deze Facebookpost van Federaal Staatssecretaris Theo Francken is enkele keren opvallend bewerkt geweest. pic.twitter.com/l0OwrNOfpc — Yorick Dupon (@yorickdupon) August 26, 2018

Wil iemand de slogans van z'n eigen partij uitleggen aan Theo Francken? #dtv #begov pic.twitter.com/fFTe5Sz7kM — Nick Wenmaekers (@NickWenmaekers) August 26, 2018

Combinatie tussen evangelie deze morgen op openbare omroep en Francken: (1) "Vrouwen, onderwerp je aan je man en wees onderdanig." (2) Francken: Stop met een verwijfde man te zijn, want de wereld draait door. Je bent geen normale man, maar afwijking van 2% op 98% normale venten. — Pascal Debruyne (@Pdbruyne) August 26, 2018

@LiesbethHomans wat heeft u te zeggen over het feit dat Theo Francken kwetsende en aanvallende uitspraken doet over uw bevoegdheden? Namelijk holebi’s en transgenders? pic.twitter.com/9aBjJOB0LQ — okayleigh (@maardanzondero) August 27, 2018