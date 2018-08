Stoffel Vandoorne laatste tijdens thuisrace: "Het was een erg saaie race"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende een redelijk saaie thuisrace. Op het circuit van Spa-Francorchamps was zijn McLaren MCL33 te traag om anderen in te halen en als je dan al achteraan vertrek dan is een laatste plaats het verdikt.

"Het was om eerlijk te zijn een redelijk saaie race! Ik reed heel de tijd alleen." begint Vandoorne zijn terugblik op zijn thuisrace. "De startcrash was erg ongelukkig maar gelukkig was iedereen oké, dat is het belangrijkste."

Door die startcrash kwam de safety car meteen op de baan. Bij McLaren probeerden ze Vandoorne daarom een iets andere strategie te geven, al bleef het resultaat uiteindelijk hetzelfde.

"We hebben geprobeerd door iets anders te doen met de strategie en maakten een pitstop tijdens de safety car. Jammer genoeg heeft dat niet geloond. Ik denk dat de race over het algemeen voor iedereen redelijk saai was. Er werd niet veel ingehaald en wat ons betreft waren er geen mirakels."

"Wat we ook deden, er was niet veel dat we konden doen om uit onze situatie te geraken. Of het de juiste keuze was om nog een tweede keer te pitten valt moeilijk te zeggen, het maakte in ieder geval niet veel verschil. We bevestigden min of meer onze snelheid en waren helemaal niet snel genoeg. Onze enige kans op een goed resultaat was iets compleet anders te doen en dat werkte uiteindelijk niet. Ik denk echter niet dat we door het te proberen iets verloren zijn," besloot Vandoorne.

