Toename dementie het grootst in Limburg: 2 gemeenten openen top 5

Zutendaal / Opglabbeek - Op basis van de bevolkingsvooruitzichten verwachten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen dat er in 2035 gemiddeld 42,7 procent meer mensen met dementie zullen zijn. En voornamelijk in Limburg en de Kempen zal dat percentage nog hoger liggen.

Het Vlaamse Gewest telt vandaag naar schatting 131.818 personen met dementie. In 2035 stijgt dit aantal naar 188.183, een toename van maar liefst 42,7 procent. De reden voor die felle stijging is de vergrijzing, die harder toeslaat in plattelandsgemeenten dan in de steden. Hierdoor zouden we in sommige overwegend landelijke gemeentes, vooral in Limburg en de Kempen, bijna een verdubbeling van het aantal mensen met dementie kunnen verwachten.

Zutendaal en Opglabbeek zouden de sterkste stijgers worden, met respectievelijk 92,7 en 91%.

Volgens het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen maken de cijfers duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen. Ze lanceren – met de gemeenteraadsverkiezingen voor ogen - een oproep aan de (nieuwe) gemeentebesturen.