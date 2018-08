Zware verkeershinder door werken op E40 in Heverlee: nu al meer dan half uur aanschuiven vanuit Limburg

De werken op de E40 ter hoogte van Bertem (richting Brussel) veroorzaken maandagochtend heel wat hinder. Het was er rond 7.30 uur al meer dan een uur aanschuiven. Ook op de E314 verlies je een pak tijd.

Het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raden weggebruikers sterk aan om enkel de E40 Leuven-Brussel en de E314 richting Leuven te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen. “Ook de gewestwegen en de lokale wegen in de buurt van de E40 kan je best vermijden tot 3 september, want er wordt ook zware hinder verwacht op het onderliggende wegennet”, luidt het.

Momenteel staat er meer dan een uur file op de E40 richting Brussel en is het een half uur aanschuiven op de E314. Verkeer op lange afstand (Luik-Brussel) wordt aangeraden om om te rijden via Namen.

Door de werken op de #E40 in Bertem verlies je ruim 30 min op de #E314 en meer dan een 1 uur op de #E40. Routeadvies: https://t.co/0DJcu6RtXD — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 27 augustus 2018

Snelweg richting Luik maandagochtend volledig open

Richting Luik werd de E40 maandagochtend voor de ochtendspits opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Op maandag 3 september zou de snelweg ook richting Brussel weer volledig vrij moeten zijn. Tijdens de werken wordt het betonnen wegdek van de E40 hersteld.