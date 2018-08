Jos Brech opgepakt in Spaans hippiedorpje: tipgever had al eerder contact met hem

Hij zat dan toch niet verstopt in de Franse Vogezen, de van de moord op Nicky Verstappen (11) verdachte Jos Brech (55). Na een tip van een getuige - die eerder al contact met hem had - werd hij zondagmiddag opgepakt in een veld in de Spaanse Pyreneeën, op zo’n 50 à 60 kilometer van Barcelona. “Er valt 25.000 kilogram aan ballast van onze schouders”, zegt de familie van Nicky Verstappen.