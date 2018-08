Gamer schiet twee anderen dood tijdens toernooi “nadat hij spelletje verliest”

De dader van een schietpartij op een videogametoernooi in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, heeft alleen gehandeld. “We hebben één verdachte in deze zaak. De man is ter plekke overleden”, aldus de sheriff van Jacksonville, Mike Williams. Het gaat om “een blanke man”, die aanwezig was voor het toernooi. Volgens getuigen had de gamer net een spelletje verloren, toen hij het vuur opende.

Bij de schietpartij zijn drie doden, inclusief de dader, gevallen, aldus sheriff Williams. Daarnaast raakten minstens elf mensen gewond, van wie er negen schotwondes hebben. Een persoon werd in de borst geraakt en is in ernstige toestand, maar wordt verwacht te overleven. Alle gewonden zijn volgens Williams in stabiele toestand. Twee mensen raakten gewond in de chaos terwijl ze probeerden te vluchten.

Volgens Williams is de vermoedelijke dader de 24-jarige David Katz uit Baltimore, in de staat Maryland, die voor het gamingtoernooi in Jacksonville was. Hij gebruikte minstens één pistool en zou zichzelf van het leven hebben beroofd.

Het incident wordt niet behandeld als terreur. Een aanwezige gamer, Steven Javaruski, vertelde aan de Los Angeles Times dat de jongeman het vuur opende nadat hij een kwalificatiespelletje had verloren. Hij zou enkele mensen geviseerd hebben. De politie deed nog geen uitspraken over het motief van de schutter.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 augustus 2018

De 19-jarige gamer Drini Gjoka werd geraakt in zijn duim. Hij postte een reeks tweets: “Er was net een schietpartij op het toernooi. Ik vertrek en kom nooit meer terug.” “Ik heb zo veel geluk. De kogel raakte mijn duim.” “Ergste dag van mijn leven.” “Ik ga nooit meer iets als vanzelfsprekend zien. Het leven kan plots eindigen in een seconde.” Volgens zijn team kon de gamer weglopen naar een fitness in de buurt.

The tourney just got shot up. Im leavinng and never coming back — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 augustus 2018

Ryen Aleman schreef op Facebook: “Dit wens ik niemand toe – het engste moment van mijn leven. Ik dank God dat ik daar veilig uit geraakt ben. Gebeden voor iedereen die er nu is.” Hij vertelde aan CNN dat hij zich bukte en naar de toiletten liep toen hij de schoten hoorde. Hij bleef daar tien minuten en rende daarna weg. “Ik vreesde voor mijn leven. Ik ben nog geshockeerd, ik kan nauwelijks praten.” Toen hij uit de toiletten kwam, was volgens hem iedereen aan het huilen.

More photos from downtown #Jacksonville where @ActionNewsJax is hearing a shooting took place at the Landing. Fire rescue transported at least one person moments ago pic.twitter.com/vkbYiD8omo — Brittney Donovan (@brittneyANjax) 26 augustus 2018

De politie vond tijdens een zoektocht in de buurt – om te verzekeren dat er geen tweede verdachte was – veel mensen die gevlucht waren en zichzelf hadden opgesloten, onder meer in restaurants. Kort na de schietpartij richtte de sheriff zich op Twitter tot die mensen: “We vragen je om kalm te blijven, blijf waar je je verstopt. Swat doet een methodische zoektocht binnen de Landing. We komen tot bij jou. Kom alstublieft niet naar buiten gelopen. Bel 911.”

De overleden slachtoffers zijn nog niet officieel genoemd, maar een van de aanwezige gamers deelde een beeld op Facebook dat de vermoedelijke slachtoffers herdenkt:

Volgens de LA Times zijn de slachtoffers geïdentificeerd als Elijah Clayton en Taylor Robertson. “RIP to Trueboy and Spotme,” tweette Javaruski, verwijzend naar hun schermnamen. “Dit is de ergste dag van mijn leven.”

De schietpartij gebeurde in de GLHF Game Bar in het winkelcentrum The Jacksonville Landing. Daar vond een officieel toernooi plaats van het American Football-game Madden NFL 19, dat door spelontwikkelaar Electronic Arts (EA) was georganiseerd. Er waren tientallen gamers aanwezig en het evenement werd gelivestreamd op het internet.

Vlak voor de schietpartij was te zien hoe een rood puntje van een laser op de trui van een gamer verscheen – volgens getuige Ryen Aleman gebruikte de schutter een geweer met laser. Het beeld viel snel weg, maar de schoten en paniek waren duidelijk te horen.

“Dit is een afschuwelijke situatie”, reageerde organisator EA op Twitter. “Ons diepste medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.”

(Opgelet: schokkende video)