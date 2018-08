Wullaert maakt eerste doelpunten voor Manchester City

Tessa Wullaert heeft zondag haar eerste doelpunten gescoord voor Manchester City. Met twee treffers zette de Red Flame de Citizens op weg naar een 4-0 overwinning tegen Leicester City in de Continental Cup.

Vorige week moest Wullaert, deze zomer overgekomen van Wolfsburg, nog vrede nemen met een plaats op de bank. In de eerste bekerwedstrijd tegen Birmingham (0-0, 4-5 na strafschoppen) kwam ze in de 77e minuut tussen de lijnen. Tegen Leicester City kreeg de Red Flame wel een basisplaats. In haar debuut voor eigen publiek greep Wullaert de kans met beide handen. In het begin van de tweede helft opende ze de score met een knal in de winkelhaak (54.). Het leer viel perfect voor haar voeten ter hoogte van de penaltystip. Van dichtbij nam Wullaert (80.) ook de 3-0 voor haar rekening.

“Ik ben echt blij met mijn eerste doelpunten voor City. Ik miste enkele kansen en raakte wat gefrustreerd, maar uiteindelijk ging er wel eentje binnen”, reageerde Wullaert, die verkozen werd tot Speelster van de Match. “Het is goed dat het doelpunt vrij snel valt in mijn carrière bij City. Hoe langer het duurt, hoe zwaarder en moeilijker het wordt. Ik hou enorm van onze speelstijl: over de grond en met veel passing. We moeten blijven spelen zoals we dat in de tweede helft tegen Leicester City gedaan hebben.”

In groep 1 van de Continental Cup voert City de stand aan met 5 punten. Op 9 september beginnen de Citizens aan de competitie met een verplaatsing naar Chelsea.