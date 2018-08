Emeline Moreaux is niet te stoppen. De 13-jarige C+30/2 uit Wellen kreeg begin juli, net als haar 12-jarige clubgenote Mette Steegmans, uitzonderlijk een toelating van Tennis Vlaanderen om in de damesreeksen te spelen. In Landen en De Alk verloor ze in dames 4 twee spelletjes op zes wedstrijden.