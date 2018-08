Met enkeltitels dames 3 in Herk-de-Stad en in Geel blijft Roos Karremans verbazen. “Ik heb mezelf verrast. Want na een goed 2017, beleef ik een schitterend 2018 waarin de tornooizeges elkaar in snel tempo opvolgen”, aldus de 14-jarige die al zes klassementen stijgt tot B+4/6.