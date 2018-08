Provincie zet procedures voor windmolens on hold

Riemst/TongerenDe provincie gaat de aanvragen voor de windturbines in de buurt van Tongeren en Riemst voortaan in groep bekijken. Dat zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). “We moeten rekening houden met ons mooie ‘Katarakt’-landschap. Daarom willen we ook een milieueffectenrapport voor het hele gebied. Want er lopen zeer veel aanvragen binnen, terwijl het draagvlak niet zo groot is.”