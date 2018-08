barcelonaHij zat dan toch niet verstopt in de Franse Vogezen, de van de moord op Nicky Verstappen (11) verdachte Jos Brech (55). Na een tip van een getuige werd hij zondagmiddag opgepakt in een veld in de Spaanse Pyreneeën, op zo’n 50 à 60 kilometer van Barcelona. “Er valt 25.000 kilogram aan ballast van onze schouders”, zegt de familie van Nicky Verstappen.