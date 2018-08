Vierde huwelijk in vier jaar in kleinste gemeente van het land

HerstappeEen huwelijk in de kleinste gemeente van het land, dat betekent feest voor het hele dorp. Zeker als de bruid in kwestie de kleindochter is van oud-burgemeester Albert Renard, die van 1974 tot 1995 de sjerp droeg in Herstappe. “Heel het dorp viert mee”, klonk het zaterdag bij het stralende koppel. Voor burgemeester Claudy Prosmans was het ‘al’ het vierde huwelijk tijdens zijn legislatuur.